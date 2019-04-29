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الإثنين، 29 أبريل 2019 06:54 م
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صور.. حدائق بورسعيد تواصل استقبال المواطنين احتفالا بشم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:44 م
صور.. حدائق بورسعيد تواصل استقبال المواطنين احتفالا بشم النسيم حدائق بورسعيد تستقبل المواطنين مجانا
بورسعيد - محمد فرج
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توافد المواطنون منذ الصباح الباكر على الحدائق والمتنزهات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد بالمجان، احتفالا وابتهاجا بشم النسيم، وسط فرحة غامرة بأعياد الربيع يحملون كل ملاذ وطاب من المأكولات وفى مقدمتها الأسماك المملحة والرنجة  .

ومن جانبه قال المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد لـــ"اليوم السابع "، إن جميع الأجهزة المعنية والأمنية ورؤساء الأحياء  أعلنوا حالة الطوارئ بكافة المرافق الهامة والحدائق والمنتزهات لتوفير  الأمن والأمان للمواطنين .

وتابع أبو زهرة، أن رؤساء الأحياء يتابعون من خلال غرف العلمليات الخدمات التى تم توفيرها فضلا عن مستوى الخدمة للاستمتاع  بالطبيعة فى أعياد فصل الربيع .

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