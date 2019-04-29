صور .. تعرف على الاكتشافات التاريخية من مقابر "ذراع أبو النجا" بالأقصر

الأقصر أحمد مرعى

سلسلة من النجاحات حققتها وزارة الآثار مؤخراً فى بحر المقابر الفرعونية "ذراع أبو النجا" فى جبل القرنة، التى تخرج فى كل عام مقبرة فرعونية جديدة لخدمة الآثار والسياحة بمحافظة الأقصر، حيث تعد "جبانة دراع أبو النجا" بحر تسبح أسفله مقابر المئات من قيادات وكبار رجال الدولة الفرعونية بداية من الأسرة 17، والتى تبعد أمتار قليلة من مقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، والتى باحت بأسرار جديدة كانت أولها اكتشاف مقبرة مستشار مدينة طيبة "أوسرحات"، ومن بعدها إعلان كشف مقبرة "أمنمحات" صائغ الإله آمون، ثم مقبرة الكاتب لمقصورة التحنيط، ومقبرتين آخرتين تعدان الأكبر فى العام الجاري.

وتقع منطقة "جبانة دراع أبو النجا" عند مدخل الطريق المؤدى للدير البحرى شمالى مقابر العساسيف، وشهدت إكتشاف أكثر من 50 مقبرة تاريخية على مدار السنوات الماضية ومازالت لم تخرج كافة أسرارها حتى الآن، وتم استخدامها فى الأسرة 17 من العصر الفرعونى كمقابر جنائزية، ثم تواصل العمل فى الدفن داخلها فى الأسرة التى تلتها، وخلال العصر القبطى شيد الأقباط ديرا لهم وهو "دير البخيت"، فوق تلك المقابر الفرعونية.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز الإكتشافات التاريخية التى خرجت من مقابر "ذراع أبو النجا" خلال أعوام 2017 و2018 و2019 لخدمة حركة السياحة والآثار فى جنوبى مصر:-

مقبرة "أوسرحات" مستشار المدينة



المقبرة الأولى التى تم الإعلان عنها هى مقبرة "أوسرحات" مستشار المدينة فى العصور الفرعونية وذلك فى يوم التراث العالمى عام 2017، حيث أعلن الدكتور مصطفى وزيرى رئيس البعثة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الحالي، أن المقبرة أخرجت كنوز مدفونة منذ آلاف السنين، حيث نجحت البعثة فى الكشف عن أكثر من 1400 تمثال فرعونى متنوعة الأحجام، ومنها يجرى التوصل لكنوز المقبرتين اللتين تم العثور عليهما فى بئر بعمق 7 أمتار داخل مقبرة "أوسرحات".

مقبرة "أمنمحات" صائغ الذهب للإله آمون



المقبرة الثانية تم اكتشافها فى نهاية عام 2017 بمنطقة "ذراع أبو النجا" هى مقبرة "أمنمحات" صانع الذهب للإله آمون، وبداخلها غرفة تضم تمثالا مزدوجا له ولزوجته، وهى "أمونحتب" وابنهما "نب نفر"، والتى تم داخلها العثور على أكثر من 100 تمثال أوشابتى، وتوابيت خشبية ملونة ومومياوات وماسكات خشبية وتمثال أوشابتى صغير عليه رقائق ذهب، وإكسسوارات ذهبية لزوجة صاحب المقبرة، كما تم العثور على "أختام جنائزية" لأربعة أشخاص لم يتم الكشف عن مقابرهم حتى الآن، وهم (رورو – ماعتى – منجى – بتاح مس).

مقبرة "ثاو" كاتب مقصورة التحنيط



المقبرة الثالثة التى خرجت للنور من مقابر ذراع أبو النجا فى 2018 هى مقبرة لشخص يدعى "ثاو إر خت اف" وهو كاتب فى مقصورة التحنيط بعصر الرعامسة فى الفترة بين العصر 19 و20 للدولة الفرعونية، بالإضافة إلى المدخل الأصلى للمقبرة رقم TT28، وأكثر من 1000 تمثال أوشابتى صغير ومومياوات وتوابيت فى حالة جيدة من الحفظ رغم مرور آلاف السنوات عليها، حيث أن المقبرة كانت لدفن عائلى لـ"ثاو إر خت إف" كاتب فى مقصورة التحنيط وكان يحمل عدة القاب منها مساعد فى معبد موت، والمشرف على المجندين، والمومياوات المكتشفة داخل المقبرة تؤكد أنه دفن برفقة زوجته، كما تم استخراج تابوتين أسود من الخشب عليها النقوش والألوان الجميلة وأكثر من 1000 تمثال أوشابتى داخلها.

أكبر مقبرة صف وآخرى فى ذراع أبو النجا مفاجأة 2019



فى عام 2019 تم الإعلان عن كشف مقبرتين مميزتين للحضارة الفرعونية القديمة، حيث كشف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل الكشف حيث أنها تتميز بوجود مجموعة من المناظر الملونة والواضحة على أعمدة المداخل الخاصة للمقبرة ، وتحمل نصوص سجل فيها اسم صاحب المقبرة، وألقابه حيث يحمل صاحب المقبرة العديد من الألقاب وهى الأمير الوراثى، العمدة، ورئيس الخدم وحامل ختم ملك مصر السفلى، وحامل ختم ملك مصر العليا، بالاضافة إلى مناظر اخرى لصيد الأسماك والطيور والتى تظهر محتفظه بألوانها الزاهية، وبقايا منظر لحملة القرابين ومناظر للوليمة، والموكب الجنائزى.

وتعتبر المقبرة الأولى الأكبر فهى يتقدمها فناء كبير جداً بعرض 55 متر يؤدى إلى مقبرة صفّ بها 18 مدخلا، وبذلك تكون المقبرة هى أول مقبرة فى جبانة طيبة يوجد بها هذا العدد من المداخل، حيث أن أقصى عدد وجد فى مقابر الجبانة يصل إلى 11 أو 13 مدخلا، كما تعد أول مقبرة يكون عدد مداخلها زوجى وليس فردى، وفى ركنها الشمالى بئر عمقه حوالى 11م وفى ركنها الجنوبى يوجد بئر آخر تقريباً على نفس العمق، وتتضمن المقبرة مجموعة كبيرة من تمثال اوشابتى مختلفة الأحجام والاشكال من الفيانس الأزرق ومن الخشب تتعدى 150 تمثالا، وقناع مجمع من الكارتوناج، وأكثر من 50 ختم جنائزى لبعض الأشخاص اللذين لم يتم العثور على مقابرهم حتى الاَن.























































