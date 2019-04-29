صور.. انطلاق موكب زهور فى الإسكندرية بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع

الإسكندرية - جاكلين منير

انطلق منذ قليل موكب للزهور نظمته محافظة الإسكندرية من أمام مكتبة الإسكندرية فى اتجاه قلعة قايتباى وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد الربيع، وتضمن الموكب سيارات محملة بكافة أنواع الزهور ومزينة بالألوان والبالونات وأشكال مختلفة من النباتات والأزهار بمشاركة كافة الأحياء، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية واللواء حمدى حشاش سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية.

من جانبه كلف اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام بالإسكندرية، رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعة المستمرة واللحظية لاستعدادات استقبال المحافظة لأعياد شم النسيم، مشددا عليهم بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها.

وأشار "بسيونى" إلى أن المحافظة قد استعدت من خلال أعمال رفع كفاءة وصيانة ودهان البردورات علي طول الكورنيش ومراجعة أعمال الإضاءة العامة وصيانة أعمدة الإنارة، موجها جميع المسئولين برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوي أثناء الاحتفالات بأعياد شم النسيم، خاصة أن الإسكندرية في هذا اليوم تشهد إقبالا كبيرا من مواطني الثغر وتستقبل أعداد هائلة من الزائرين أبناء المحافظات الأخرى.

وكلف السكرتير العام مسئولي الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة والجهات المعنية بمتابعة تجهيزات جميع الحدائق بالمحافظة والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لاستقبال المواطنين وزائري الإسكندرية والاهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل وأعمدة الإضاءة بالحدائق، كما شدد علي شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال النظافة بجميع شوارع الإسكندرية بالطرق الرئيسية والداخلية.

علي الصعيد ذاته، وجه السكرتير العام مسئولي سكة حديد الإسكندرية بسرعة الانتهاء من إصلاح مزلقان المعمورة الشاطئ، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير انسياب الحركة المرورية بالمنطقة.