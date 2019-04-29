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الإثنين، 29 أبريل 2019 02:21 م
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صور.. المراكب النيلية والحدائق ومراكز الشباب أبرز أماكن احتفال شم النسيم بقنا

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:05 م
صور.. المراكب النيلية والحدائق ومراكز الشباب أبرز أماكن احتفال شم النسيم بقنا احتفالات الأطفال بقنا
قنا - وائل محمد
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احتفل الآلاف من أهالى محافظة قنا بمختلف المراكز بشم النسيم، حيث شهدت المتنزهات والحدائق العامة وكورنيش النيل تواجد الأطفال والشباب وكبار السن، لاستقلال المراكب للتنزه فى النيل مع انتشار باعة ألعاب الأطفال والحلوى.

 

وشددت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمنطقة كورنيش النيل بقنا، وتجهيز فرق الإنقاذ النهرى للتعامل مع أى حالات طارئة وتكثيف خطة لأعمال النظافة والتجميل الدورية بالشوارع والحدائق والمتنزهات العامة للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

 

كما تم نشر أفراد أمن لتأمين المحتفلين ومنع السباحة بنهر النيل، كما سادت فرحة عند الأطفال بعيد الربيع، وشهد معبد دندرة توافد العشرات  للاحتفال بشم النسيم.

 

 

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