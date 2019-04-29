صور.. "العبارات النهرية" فسحة أهالى أسيوط احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم

أسيوط ـ محمود عجمى

توافد الشباب والأطفال والأسر بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، على العبارات النهرية والحدائق والمتنزهات العامة، للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وتستمر الرحلة النهرية لمدة ربع ساعة، وتقطع المساحة من حديقة الفردوس بمدينة أسيوط، وحتى قناطر أسيوط، ثم العودة إلى كوبرى أسيوط العلوى، ويبلغ سعر التذكرة 6 جنيهات للفرد الواحد، كما سيطرت مشاعر الفرحة والسعادة على المواطنين ورقص الأطفال، والشباب على أنغام الـ"DJ".

وقال عثمان الحسينى مدير هيئة تنشيط السياحة بأسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم، إن المتنزهات شهدت زحاما شديدا لقضاء عطلة شم النسيم فيما قامت المحافظة بتشغيل العبارات النهرية بكامل طاقتها اليوم والتى يبلغ عددها 7 وحدات لاستيعاب أعداد المواطنين المقبلين على التنزه بنهر النيل من خلال مراسى العبارات المنتشرة بمدينة أسيوط .

وأضاف الحسينى، أنه تم إضافة مقاعد للمتنزهات لاستيعاب اعداد المواطنين وقامت المحافظة بوضع رسوم قليلة لدخول المتنزهات حتى تكون فى متناول المواطن البسيط حتى يستطيع قضاء عطلة شم النسيم فى المتنزهات العامة، مشيراً إلى تواجد نقاط أمنية بمختلف المتنزهات لمنع أى أعمال شغب تعكر صفو الاحتفال بأعياد الربيع .

وفتحت الحدائق والمتنزهات العامة أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا، فيما شهدت البوابات الرئيسية للحدائق تشديدات أمنية مكثفة من الشرطة.

وكانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات والعبارات النهرية بالمحافظة، لفتحها أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعليماته لكل الوحدات المحلية بإلغاء إجازات رؤساء المدن والأحياء ومسئولى الحدائق وإنهاء أعمال الصيانة خلال اعياد الربيع وشم النسيم، مشيرًا إلى التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف الطائر بجوار الحدائق العامة والمتنزهات لتكون على استعداد تام لنقل أى حالات إلى المستشفيات القريبة.