video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 05:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور .. الأسبان يحتفلون بنتائج الإنتخابات البرلمانية

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:05 ص
صور .. الأسبان يحتفلون بنتائج الإنتخابات البرلمانية اسبانيا
رويترز
إضافة تعليق

حصل الحزب الشعبي باسبانيا على 66 مقعدا في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا في حين حصل حزب المواطنين على 57 مقعدا فى النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية .

وفي تغريدة على تويتر بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد وخسر فيها الحزب الشعبي أكثر من نصف مقاعده البرلمانية، قال بابلو كاسادو إن الحزب "سيقود المعارضة بمسؤولية ويعمل على تحسين الأمور التي لم نحسن أداءها".

وقال زعيم الحزب الشعبي المحافظ إن حزبه سيمثل قوة المعارضة الرئيسية في البرلمان لحزب بيدرو سانتشيث الاشتراكي.

وفي وقت سابق، قال أيضا زعيم حزب المواطنين (ثيودادانوس) المنتمي ليمين الوسط إن حزبه سيكون المعارضة الرئيسية للاشتراكيين.

كما اشار الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانتشيث الى انه سيسعى لتشكيل حكومة موالية لأوروبا وإن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية.

2019-04-28T221643Z_17048067_RC14B263D480_RTRMADP_3_SPAIN-ELECTION-SANCHEZ-REAX

 

2019-04-28T222549Z_1815903078_RC1A99C1C820_RTRMADP_3_SPAIN-ELECTION-CASADO-REAX
 

 

2019-04-28T223055Z_1295936726_RC1D2DC0ED30_RTRMADP_3_SPAIN-ELECTION-SANCHEZ-REAX
 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فوكس حزب يمينى متطرف يقلب المشهد السياسى فى إسبانيا قبل انتخابات 28 أبريل.. اليوروفوبيا والعنف ضد المرأة وكراهية المسلمين والقومية أهم القضايا التى يتبناها.. خبير: ظهوره نتيجة لإحباط الناخبين من الحزب الشعبى

صحيفة إسبانية: البطالة والمعاشات أبرز التحديات الاقتصادية أمام حكومة إسبانيا الجديدة

اسبانيا

الحزب الشعبي

الإنتخابات البرلمانية




لا تفوتك
ماذا قدم فان دايك قبل التتويج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟.. فيديو

ماذا قدم فان دايك قبل التتويج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟.. فيديو

موقف كوميدى بين الفنانين صلاح السعدنى والراحل نور الشريف.. اعرف ماذا حدث؟

موقف كوميدى بين الفنانين صلاح السعدنى والراحل نور الشريف.. اعرف ماذا حدث؟

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

زكى عابدين: بدء تنفيذ حى السفارات بالعاصمة الإدارية يوليو المقبل.. ننسق مع الخارجية لمنح أراضى للدول الراغبة فى تنفيذ قنصليات لها.. و"الإسكان" توقع اتفاقية مع بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية

زكى عابدين: بدء تنفيذ حى السفارات بالعاصمة الإدارية يوليو المقبل.. ننسق مع الخارجية لمنح أراضى للدول الراغبة فى تنفيذ قنصليات لها.. و"الإسكان" توقع اتفاقية مع بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة