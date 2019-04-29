صور .. الأسبان يحتفلون بنتائج الإنتخابات البرلمانية

رويترز

حصل الحزب الشعبي باسبانيا على 66 مقعدا في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا في حين حصل حزب المواطنين على 57 مقعدا فى النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية .

وفي تغريدة على تويتر بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد وخسر فيها الحزب الشعبي أكثر من نصف مقاعده البرلمانية، قال بابلو كاسادو إن الحزب "سيقود المعارضة بمسؤولية ويعمل على تحسين الأمور التي لم نحسن أداءها".

وقال زعيم الحزب الشعبي المحافظ إن حزبه سيمثل قوة المعارضة الرئيسية في البرلمان لحزب بيدرو سانتشيث الاشتراكي.

وفي وقت سابق، قال أيضا زعيم حزب المواطنين (ثيودادانوس) المنتمي ليمين الوسط إن حزبه سيكون المعارضة الرئيسية للاشتراكيين.

كما اشار الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانتشيث الى انه سيسعى لتشكيل حكومة موالية لأوروبا وإن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية.







