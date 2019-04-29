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صور.. ارتفاع عدد ضحايا منزل جرجا المنهار لـ4 مصابين ومصرع شقيقتين

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:46 م
صور.. ارتفاع عدد ضحايا منزل جرجا المنهار لـ4 مصابين ومصرع شقيقتين المنزل المنهار
سوهاج - محمود مقبول
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ارتفع عدد ضحايا المصابين بحادث انهيار منزل جرجا فى سوهاج لـ4 مصابين و مصرع شقيقتين، وتم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام وتلقوا العلاج وتصرح لهم بالخروج، بينما تم التحفظ على جثتى المتوفيتين لحين انتهاء مفتش الصحة من عمل التقرير اللازم والتصريح بالدفن صرح بذلك الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

يذكر أن اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج والقيادات الأمنية انتقلوا إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المنزل المنهار مكون من طابقين ومشيد بالطين والطوب اللبن وأنه انهار بالكامل على قاطنيه.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن المنزل قديم ونتج عن الانهيار مصرع "هاجر . م . ع" 15 سنة وشقيقتها سارة 13 سنة تم نقلهما لمستشفى جرجا العام والمصابين غادة عبد العزيز عبد الغنى 19 سنة، وأية خلاف عبد الغنى 9 سنوات وآمنة عبدالعزيز عبدالغنى سنة، أمورة عبدالرحيم 55سنة.

 

تم الدفع بمعدات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية لمجلس ومدينة جرجا لرفع الانقاض والتى تمكنت من استخراج المصابين .

 

وعلى جانب آخر، شهد مستشفى جرجا العام تجمع عدد كبير من أهالى مدينة جرجا وأهالى الضحايا والذين قاموا بالانصراف عقب الاطمئنان على سير الإجراءات والانتهاء منها بسرعة والتصريح بدفن المتوفيتين والتصريح بالخروج للمصابين.

 

تم فرض طوق أمنى بمكان الانهيار وجارى استدعاء لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لبيان سبب الانهيار، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

المنزل المنهار (6)
المنزل المنهار (6)

 

المنزل المنهار (7)
المنزل المنهار (7)

 

المنزل المنهار (1)
المنزل المنهار (1)

 

المنزل المنهار (2)
المنزل المنهار (2)

 

المنزل المنهار (3)
المنزل المنهار (3)

 

المنزل المنهار (4)
المنزل المنهار (4)

 

المنزل المنهار (5)
المنزل المنهار (5)

 


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