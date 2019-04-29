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الإثنين، 29 أبريل 2019 12:50 م
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صور.. احتفال المواطنين بأعياد الربيع فى أسوان

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:31 م
صور.. احتفال المواطنين بأعياد الربيع فى أسوان احتفالات المواطنين فى الحدائق بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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توافد المئات من المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، للاحتفال بأعياد الربيع والاستمتاع بالنيل وتناول أكلات الفسيخ والرنجة.

وبدأت الحدائق فى أسوان، والبالغ عددها 140 حديقة، فى استقبال المواطنين وأسرهم منذ الساعات الأولى من الصباح، نظرا لاستغلال وقت الاحتفال قبل الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة، وحرص عدد كبير من المواطنين على التواجد فى المناطق المطلة على النيل، وخاصة الجزر النوبية.

فى سياق متصل، لم ترصد غرف العمليات بمحافظة أسوان، أى بلاغات لحالات غرق أو تسمم أو شكاوى تحرش أو غير ذلك، فى حين أعلنت الجهات المختلفة من الصحة والحماية المدنية ومرفق الإسعاف، حالة الطوارئ على مدار اليوم.

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