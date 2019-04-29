صور.. احتفالات الأسر والعائلات بحدائق الإسماعيلية فى شم النسيم

الإسماعيلية – السيد فلاح

احتشد المئات من مواطنى محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، فى الحدائق العامة للاحتفال بأعياد الربيع.

وشهدت حدائق منطقة نمرة 6، وحدائق الغابة بالطريق الدائرى، احتشاد عدد كبير من العائلات والأسر للاحتفال بأعياد الربيع، وسط إجراءات أمنية مشدة، لتأمين الأسر والعائلات، كما شهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من قبل الأسر والعائلات.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة ومركز شباب الشيخ زايد مجموعات كشفية بين المواطنين، وقام أعضاؤها بنظافة الحدائق ومشاركة الأطفال فرحتهم بشم النسيم من خلال رسم ألوان الطيف على وجوه الأطفال وأياديهم.

وانطلقت الاحتفالات فى محافظة الإسماعيلية بأعياد الربيع منذ عصر أمس، بعدما شهد، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها إدارة السياحة بالمحافظة بمناسبة الاحتفالات بأعياد الربيع، وشم النسيم والتى تضمنت انطلاق مهرجان كرنفال عربات الزهور السنوى الذى اشتهرت به الإسماعيلية، وذلك بحديقة الغابة بالطريق الدائرى أمام جامعة قناة السويس.

وشهدت حديقة الغابة وحدائق منطقة الطريق الدائرى بالإسماعيلية فعاليات المهرجان السنوى لكرنفال عربات الزهور والذى انطلق بمشاركة نحو ما يزيد عن 50 سيارة مزينة بالزهور والورود ممثلة للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وعدد من القطاعات، والتى تنافست فيما بينها على الفوز بالمراكز الأولى لأجمل عربات زهور مزينة.

كما شهدت عدة مناطق وشوارع فى المحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حرق المواطنين لدمى "اللنبي"، احتفالًا بليلة شم النسيم وأعياد الربيع، وعقب انتشار الحرائق فى عدد من الشوارع سارعت قوات الحماية المدنية والشرطة وفرق من الهلال الأحمر، وتم إطفاء الحرائق بشكل سريع خوفًا لحدوث أى كوارث أو حرائق أكبر، خاصة فى ظل قدوم الشباب على إشعال الحرائق قى إطارات السيارات.

ويعتبر حرق "اللنبي" أحد طقوس محافظة الإسماعيلية التى استمرت منذ التخلص من حكم اللورد "اللنبي" الحاكم العسكرى البريطانى وقت الاحتلال للمحافظة.



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع



الأسر والعائلات تحتشد فى حدائق الإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع