صور.. إقبال كبير على المتنزهات والحدائق والأندية احتفالا بشم النسيم بالغربية

الغربية – عادل ضرة و محمد طارق

تشهد الإندية والمتنزهات والحدائق العامة بمحافظة الغربية، إقبالا كبيراً من المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، وأعياد الربيع، حيث توافد الألاف منذ الصباح الباكر على نهر النيل فرع رشيد بكفر الزيات وبسيون وفرع دمياط بقرى وزفتى وسمنود، مصطحبين الأطفال لقضاء إجازة عيد شم النسيم وسط المياه، وتوجه البعض الأخر إلى الأندية والقرى السياحية.

وشهدت أندية بلدية المحلة والصيد وغزل المحلة وطنطا وأطلنتس ونادى كفر الزيات، وأندية بسيون وسمنود، إقبال الأعضاء بشكل كبير مصطحبين الأسماك المملحة والبيض الملون، للاحتفال بشم النسيم.

وحرصت الأندية على تنظيم احتفالات وفقرات ترفيهية للعائلات وتوفير أماكن لإلعاب الأطفال، وتنظيم المسابقات الفنية وفقرات للساحر وتوزيع الهدايا على الأعضاء.

بينما حرص البعض الأخر على التوجه إلى الحدائق العامة والمتنزهات والبعض الأخر إلى الحقول والجلوس أسفل الأشجار.

كما أنتشر الباعة الجائلين لبيع "الطبل والرق" بمحيط الحدائق، واحتفل الأطفال باللعب "بالمراجيح " وسط حاله من الفرح بين المواطنين .

وأصدر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بمجالس المدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة العامة من خلال ورديات عمل على مدار اليوم، بمدن ومراكز المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن، لإخطار الغرفة الرئيسية بديوان المحافظة بشأن أى حالات طوارئ أو بلاغات من المواطنين.

وأوضح أنه تم التنسيق مع إدارات الحماية المدنية لمواجهة أى حرائق، وكذا التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة الشواطئ بنهر النيل بمدينتى زفتى وكفر الزيات، وتكثيف التواجد الأمنى بها لمواجهة أى حالة طوارئ فى هذا الشأن.



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(1)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(2)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(3)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(4)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(5)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(6)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(7)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(8)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(9)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(10)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(11)



الطبول-والمراجيح-بحدائق-الغربية-للاحتفال-بشم-النسيم--(12)



احتفالات أهالى الغربية بشم النسيم



احتفالات أهالى الغربية بشم النسيم

احتفالات أهالى الغربية بشم النسيم