صور.. إقبال المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم بحدائق غرب شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

توافد المواطنون منذ الصباح على حدائق غرب شبرا الخيمة، ليحتفلوا بأعياد شم النسيم وسط فرحة أطفالهم وحرص الشباب والأطفال على تبادل الألعاب الترفيهية وتبادل الصور للذكرى بينهما

وعمت أجواء من الفرحة والبهجة داخل الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة وسط لعب الأطفال وضحكات الكبار.

وكان محافظ القليوبية قد وجه بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجاناً بالمراكز والمدن والأحياء، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها فى الاحتفال بتلك المناسبة.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة الغير الصالحة.

ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أى حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.



إقبال المواطنين على الحدائق



إقبال المواطنين على الحدائق (3)



إقبال المواطنين على الحدائق



إقبال المواطنين على الحدائق



إقبال المواطنين على الحدائق



إقبال المواطنين على الحدائق