video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور... إقبال الأهالى على شواطئ النادى الاجتماعى بالغردقة احتفالا بشم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:37 م
صور... إقبال الأهالى على شواطئ النادى الاجتماعى بالغردقة احتفالا بشم النسيم توافد المواطنين على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

شهدت شواطئ مدينة الغردقة صباح اليوم، إقبال كبير من المواطنين من داخل وخارج المدينة للاستمتاع بقضاء يوم شم النسيم على شواطئ المدينة.

وقد أكد اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، أن الشاطئ العام بالمدينة استقبل اليوم الالاف من المواطنين تتزامنا مع شم النسيم، وأنه تم وضع لوحات إرشادية وعلامات لتوضيح الأماكن المسموح بها بالسباحة من الغير مسموح، لحماية المواطنين، كما تم تكثيف عدد من المنقذين بالشاطئ

وأضاف، "وصلت صباح اليوم للقصير أعداد كبيرة من أهالى محافظة قنا، لقضاء شم النسيم على شواطئ البحر الاحمر"، مؤكداً على أنه تم تسهيل جميع المعوقات لاستمتاع المواطنين بشم النسيم وسط جو أسرى ممتع

وفى مدينة رأس غارب فتحت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، برئاسة اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة غارب، شاطئ المطار أمام المواطنين للاستمتاع بشم النسيم وسط جو أسرى ممتع

وأكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة غارب، أن مدينة غارب استقبلت اليوم عدد كبير من أهالى محافظة المنيا للاستمتاع بشم النسيم على شواطئ البحر الأحمر، مؤكداً على أنه تم التشديد على تواجد منقذين وكذلك سيارات الإسعاف داخل الشاطئ

فيما أستقبلت شواطئ مدينة مرسى علم عدد كبير من أهالى محافظة أسوان لقرب المسافة منها للاستمتاع بشم النسيم على شواطئ البحر الاحمر

وكان هناك إقبال كبير اليوم على الشواطئ الخاصة بمدينة الغردقة وشواطئ الفنادق التى سجلت دخول أعداد كبيرة من المصريين، حيث شهدت منطقة الجونة ومكادى وسهل حشيش وكذلك فنادق منطقة القرى نسب اشغال مرتفعة بسبب شم النسيم 

من جانبه قال حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى بالبحر الأحمر، إنه تم توقيع بروتوكول مع المحافظة لتوفير 25 منقذ للشواطئ العامة بينها 16 منقذ بالنادى الاجتماعى والاخرين مقسمين على الشواطئ الأخرى

وأضاف الطيب فى تصريحات خاصة للـ "اليوم السابع" إن هناك مرور دائما ومتكرر على المنقذين للتأكد من تواجدهم فى أماكنهم لحماية المواطنين وتحذيرهم من الوصول للأماكن الممنوع بها السباحة

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (1)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم 

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (2)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (3)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (4)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (5)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (6)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (7)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (8)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (9)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

 

إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (10)
إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور... محافظ البحر الأحمر يتفقد الشواطئ العامة بالغردقة

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

اخبار مصر

شم النسيم

شواطئ الغردقة

القصير




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة