صور... إقبال الأهالى على شواطئ النادى الاجتماعى بالغردقة احتفالا بشم النسيم

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت شواطئ مدينة الغردقة صباح اليوم، إقبال كبير من المواطنين من داخل وخارج المدينة للاستمتاع بقضاء يوم شم النسيم على شواطئ المدينة.

وقد أكد اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، أن الشاطئ العام بالمدينة استقبل اليوم الالاف من المواطنين تتزامنا مع شم النسيم، وأنه تم وضع لوحات إرشادية وعلامات لتوضيح الأماكن المسموح بها بالسباحة من الغير مسموح، لحماية المواطنين، كما تم تكثيف عدد من المنقذين بالشاطئ.

وأضاف، "وصلت صباح اليوم للقصير أعداد كبيرة من أهالى محافظة قنا، لقضاء شم النسيم على شواطئ البحر الاحمر"، مؤكداً على أنه تم تسهيل جميع المعوقات لاستمتاع المواطنين بشم النسيم وسط جو أسرى ممتع.

وفى مدينة رأس غارب فتحت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، برئاسة اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة غارب، شاطئ المطار أمام المواطنين للاستمتاع بشم النسيم وسط جو أسرى ممتع.

وأكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة غارب، أن مدينة غارب استقبلت اليوم عدد كبير من أهالى محافظة المنيا للاستمتاع بشم النسيم على شواطئ البحر الأحمر، مؤكداً على أنه تم التشديد على تواجد منقذين وكذلك سيارات الإسعاف داخل الشاطئ.

فيما أستقبلت شواطئ مدينة مرسى علم عدد كبير من أهالى محافظة أسوان لقرب المسافة منها للاستمتاع بشم النسيم على شواطئ البحر الاحمر.

وكان هناك إقبال كبير اليوم على الشواطئ الخاصة بمدينة الغردقة وشواطئ الفنادق التى سجلت دخول أعداد كبيرة من المصريين، حيث شهدت منطقة الجونة ومكادى وسهل حشيش وكذلك فنادق منطقة القرى نسب اشغال مرتفعة بسبب شم النسيم

من جانبه قال حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى بالبحر الأحمر، إنه تم توقيع بروتوكول مع المحافظة لتوفير 25 منقذ للشواطئ العامة بينها 16 منقذ بالنادى الاجتماعى والاخرين مقسمين على الشواطئ الأخرى.

وأضاف الطيب فى تصريحات خاصة للـ "اليوم السابع" إن هناك مرور دائما ومتكرر على المنقذين للتأكد من تواجدهم فى أماكنهم لحماية المواطنين وتحذيرهم من الوصول للأماكن الممنوع بها السباحة.



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم



إقبال الأهالى على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم