صور.. أميتاب باتشان يصوت فى الانتخابات العامة بمومباى فى الهند

كتب ــ محمد جمال - تصوير رويترز

صوت النجم الهندى أميتاب باتشان فى مدينة مومباى مقر صناعة الأفلام الهندية الضخمة، اليوم الاثنين، فى الانتخابات العامة بالهند.

وتشمل هذه المرحلة من التصويت 127 مليون ناخب فى 9 ولايات لاختيار من سيشغلون 71 مقعدا من أصل 545 مقعدا فى مجلس النواب، وفاز ائتلاف بقيادة مودى فى الانتخابات السابقة التى جرت فى 2014 بأكثر من 75% من مقاعد البرلمان.

ويتنافس فى مومباى فيها المرشحون على شغل 6 مقاعد، هى أغنى مدن البلاد لكن البنية التحتية المتهالكة فيها من أكبر القضايا المطروحة.

ويحق لنحو 90 مليون ناخب التصويت على مستوى البلاد فى الانتخابات الهندية، التى تعتبر أضخم ممارسة ديمقراطية فى العالم. وتجرى الانتخابات على سبع مراحل وبدأت فى 11 أبريل وتستمر حتى 19 مايو على أن تعلن النتائج بعد 4 أيام من انتهاء التصويت.



أميتاب باتشان يصوت فى الانتخابات العامة بمومباى بالهند



أميتاب باتشان يصوت فى الانتخابات العامة بمومباى بالهند



توافد الناخبين على مراكز الاقتراع توافد الناخبين على مراكز الاقتراع



توافد الناخبين على مراكز الاقتراع







