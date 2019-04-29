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شاهد.. السائحون يشاركون المصريين أكل الفيسخ فى حديقة الأزهر

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:45 م
شاهد.. السائحون يشاركون المصريين أكل الفيسخ فى حديقة الأزهر شم النسيم فى حديقة الأزهر
كتب محمد قاسم
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شهدت حديقة الأزهر أحد أكبر حدائق القاهرة توافد عدد كبير من المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، حيث تجمعت أعداد متفرقة من الشباب والفتيات داخل ملاهى الحديقة.

وتواصل قوات الأمن وأفراد الأمن الإدارى التابع للحديقة التجول فى مختلف أنحائها، وذلك لمنع أية محاولة لإثارة الشغب أو التحرش من قبل الشباب المتواجدين.

 

وشهد مدخل جراج حديقة الأزهر بشارع صلاح سالم أطول صفوف السيارات، وذلك بعد أن اصطفت السيارات بداية من مخرج الشارع المؤدى إلى مشيخة الأزهر وحتى البوابة الأمامية للحديقة والمطل على شارع صلاح سالم.

 

 


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حديقة الأزهر

شم النسيم

فسيخ

رنجة

صور شم النسيم

الدنيا ربيع

اعياد الربيع

احتفال شم النسيم

احتفالات شم النسيم

صور لشم النسيم




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