رئيس مدينة قها تحتفل بشم النسيم مع المواطنين بالمزارع

كتب نيفين طه

شاركت المهندسة أمل فوزى رئيس مجلس مدينة قها، وعدد من العاملين بالمجلس الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم فى مزارع ارض الوقف وارض الاصلاح الزراعى بالمدينة بمشاركة المواطنين .

وعبرت المهندسة امل فوزى عن سعادتها بمشاركتها فرحة المواطنيين احتفالاتهم.

ومن جانبه شكل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة آخر الاستعدادات خلال احتفالات شم النسيم فى المدن والاحياء والأمن ومن الجهات المعنية والمرور والصحة والتموين والكهرباء والزراعة والرى والنظافة والمسطحات المائية.

وأكد المحافظ خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وعمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية فى عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافى حوادث الغرق.

كما أمر المحافظ مديرية التموين برفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدى والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين فى شم النسيم وتشكيل لجنة فورية للتأكد من المنتجات المعروضة.