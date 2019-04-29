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رئيس جامعة القاهرة: منع الإجازات بفترة الامتحانات إلا بعذر قوى تقبله الكلية

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: منع الإجازات بفترة الامتحانات إلا بعذر قوى تقبله الكلية د. محمد عثمان الخشت - امتحانات - أرشيفية
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منع الإجازات خلال فترة امتحانات نهاية العام التى تنطلق خلال شهر مايو المقبل إلا بعذر قوى تقبله الكلية.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أن التليفون المحمول ممنوع منعا باتا من دخول لجان الامتحانات حتى وإن كان مغلقا، مشيرا إلى أن تواجد المحمول فى لجنة الامتحانات يعد محاولة للغش وإن كان مغلقا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الاستعدادات للامتحانات تشمل مراجعة المدرجات والقاعات وكاميرات المراقبة، وتجهيز عيادات الكليات وسيارات الإسعاف واستكمال طواقمها، وغيرها من الإجراءات اللوجستية الخاصة بالعملية الامتحانية.

 


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