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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 29/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 29/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، قد تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 15 26

دمنهور 15 27

الإسكندرية 15 26

بلطيم 14 26

مطروح 14 27

السلوم 13 28

سيوة 19 33

بورسعيد 21 26

دمياط 20 25

الزقازيق 21 36

الإسماعيلية 23 33

السويس 23 33

العريش 19 24 

رفح 19 24    

رأس سدر 22 32        

نخل 23 33    

نويبع 21 34

طابا 19 33

كاترين 15 27 

الطور 22 30   

شرم الشيخ 23 35      

الغردقة 26 34

مرسى علم 25 33       

الفيوم 22 34

بني سويف 21 34       

المنيا 21 35

أسيوط 19 35 

سوهاج 20 36 

قنا 20 37

الأقصر 22 39 

أسوان 21 39  

أبوسمبل 18 38 

الوادي الجديد 21 38   

شلاتين 21 34

أبو رماد 21 35

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على عدد من المدن والعواصم العربية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40      

المدينة 23 38  

الرياض 22 33 

المنامة 22 28

أبوظبى 24 32

الدوحة 24 32

الكويت 20 32

دمشق 10 29

بيروت 16 25  

عمان 13 28

القدس 13 27 

غزة 16 26     

بغداد 18 34

مسقط 29 34 

صنعاء 11 27

الخرطوم 25 42 

طرابلس 14 22

تونس 12 23

الجزائر 12 18

الرباط 14 26

نواكشوط 20 30

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم :

الصغرى العظمى

أنقرة 08 24    

أسطنبول 14 24         

إسلام آباد 22 35

نيودلهي 28 43

جاكرتا 24 32

بكين 12 20

كوالالمبور 24 33        

طوكيو 12 16

أثينا 12 23    

روما 08 18

باريس 05 16  

مدريد 12 24

برلين 05 15   

لندن 06 15

مونتريال 02 08

موسكو 00 10

نيويورك 10 16

واشنطن 12 18

 

 

 

 


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