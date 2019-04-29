حديقة الحيوان توزع أكياس قمامة بالمجان على زوار الحديقة

وائل ربيعى – أسامة طلعت

لجأت إدارة حديقة الحيوان بالجيزة إلى حيلة جديدة للحفاظ على نظافة الحديقة من الداخل، إذ أنه خصصت فردين من عمالها على أبواب الحديقة المختلفة يوزعان أكياس قمامة جديدة على الزوار قبل دخولهم للحديقة؛ لحث هؤلاء الزوار على تجميع مخلفاتهم فى هذه الأكياس حفاظا على نظافة الحديقة.

ويفترش المواطنون فى مجموعات، أرض الحديقة؛ لتناول الوجبات الشعبية المرتبطة بأعياد شم النسم كـ"الرنجة والفسيخ"، كما أن الملاهى التابعة للحديقة تجذب الأطفال بشكل أكبر.

وكانت حدائق للحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومنها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل"حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، رفعت حالة الطوارئ، لاستقبال زوار احتفالات الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين.

ووضع مسئولو حديقة حيوان الجيزة، أكبر الحدائق، خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، ووضعت خطة كبيرة تتناسب مع الاعداد الكبيرة من جمهور الزائرين نظراً لأن حدائق الحيوان دائماً هى النجم الجاذب للزائرين فى الاعياد والمناسبات.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن حدائق الحيوان تستقبل زوار احتفالات شم النسيم، مؤكدة أنه تقرر فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم وتسهيل عملية دخول زوار الحديقة لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.