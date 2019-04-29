حدائق الجيزة تستقبل 10 آلاف زائر.. والمحافظ يشارك المواطنين احتفالات شم النسيم

كتب سيد الخلفاوى

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الجيزة إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث أعلنت المحافظة توافد أكثر من 10 آلاف زائر لحديقة الجيزة العامة "البانوراما"، التى قد تم فتحها أمام المواطنين بالمجان للاستمتاع باحتفالات شم النسيم .

وشارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة المواطنين فى احتفالات أعياد شم النسيم حيث تفقد حديقة البانوراما بطريق الفيوم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

وحرص المحافظ أثناء جولته بالتواصل مع عدد من المواطنين لتقديم التهنئة لهم وللتأكد من توفر سبل الراحة لهم من أجل قضاء وقت ممتع مع أسرهم وأبنائهم حيث عبر المواطنون عن سعادتهم بما قدمته المحافظة من خدمات وعناية بالمسطحات الخضراء وتقديم العروض الفنية بحديقة البانوراما.

ووزعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجاناً إضافة إلى أنتشار فرق النظافة لرفع اى مخلفات اولاً بأول على مدار اليوم وذلك حفاظاً على المتنزهات والحدائق.

كما استقبلت حديقة الحيوان والأورمان المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بهذا اليوم.

وجدير بالذكر أن مديرية الصحة أرسلت فرق مبادرة 100 مليون صحة للكشف على فيروس C والأمراض غير السارية على المترددين بالحدائق.