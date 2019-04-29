حالة الطقس اليوم الإثنين 29/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، قد تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً دافئاً الى حار نسبي في عُموم المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في أغلب المناطق في حين تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة على شرق المملكة

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة مع جو مشمس وشديد الإعتدال في كافة المناطق وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية والمنخفضة ومناطق البحر الميت. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.