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"تموين القليوبية": تسليم 5300 طن قمح خلال أسبوعين من بدء موسم الحصاد

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:00 ص
"تموين القليوبية": تسليم 5300 طن قمح خلال أسبوعين من بدء موسم الحصاد حصاد القمح
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن موسم استلام القمح بدأ فى 15 أبريل الجارى ويستمر لمدة 3 شهور، وتم استلام 5294 طنا من القمح خلال أسبوعين، وتم تخزينها في صوامع بنها وصوامع مسطرد وبنكر الهدى بالقليوبية.

وأضاف الصباحى" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة لموسم 2019 هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرة" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى كجهة تسويقية.

وأوضح "الصباحى"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2019، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.


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