تقرير المعمل الجنائى يحدد مصير متهم بحيازة 500 جرام هيروين فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يفحص رجال المعمل الجنائى بالجيزة كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة تاجر مخدرات فى مركز أطفيح بجنوب الجيزة، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى اتجار أحد الأشخاص بالمواد المخدرة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته ما يقرب من نصف كيلو من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.