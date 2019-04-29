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الإثنين، 29 أبريل 2019 01:24 ص
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تقرير المعمل الجنائى يحدد مصير متهم بحيازة 500 جرام هيروين فى الجيزة

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:00 ص
تقرير المعمل الجنائى يحدد مصير متهم بحيازة 500 جرام هيروين فى الجيزة هيروين - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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يفحص رجال المعمل الجنائى بالجيزة كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة تاجر مخدرات فى مركز أطفيح بجنوب الجيزة، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى اتجار أحد الأشخاص بالمواد المخدرة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته ما يقرب من نصف كيلو من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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