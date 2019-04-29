تحقيقات اتهام مهندسان بحى غرب القاهرة بالرشوة: "طلبا أموال لترخيص عقارات"

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، برئاسة تامر العربى المحامي العام، مع اثنين من مهندسى حى غرب، فى واقعة اتهامهم بطلب وتلقى رشوة مالية 50 ألف جنيه، مقابل الحصول على تراخيص إدخال المرافق لعدد من العقارات.

وقالت التحقيقات، إنه عقب ورود بلاغ من إحدى شركات المقاولات الشهيرة بطلب المتهمين رشوه مالية مقابل تسهيل الحصول على رخصة المرافق، وجاء فى البلاغ قيام المتهمين طلب مبلغ 20 ألف جنيه مقدم الرشوه.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الأول التهم الموجهه إليه، واقر أن عقب تردد أحد الأشخاص التابعين للشركة مقدمة البلاغ على الحى للحصول على تراخيص المرافق، أنه طلب منه انهاء التراخيص مقابل أية مبالغ يطلبها، إلا أنه رفض ذلك.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الثانى أيضا طلبه مبلغ الرشوة من المبلغ، وأضاف أنه يوم الواقعة طلب منه المتهم الأول توصيله لمقابلة أحد الأشخاص، مضيفا أنه أثناء ذلك فوجئ بقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليه هو وزميله معا.

ومن جانبها وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم طلب وتلقى رشوة مالية بالمخالفة للقانون، وذلك كونهم موظفين عموميين، وكان ذلك بإخلاء بواجبات وظيفته وأداء عمل من أعمال وظيفته، بقصد الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل لديها " حى غرب مدينه نصر.