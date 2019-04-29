بوتين: الجنسية المشتركة ستعود بالفائدة على الروس والأوكرانيين

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الجنسية المشتركة ستعود بالفائدة على الروس والأوكرانيين.

وأضاف بوتين- خلال مراسم إهداء قلادات وأوسمة أبطال العمل فى روسيا، اليوم الاثنين، بموسكو- "لقد قلت مرارا إن الأوكرانيين والروس هما شعبان شقيقان"، مشيرا إلى أن وجود جنسية مشتركة للبلدين سيعود بالفائدة على الروس والأوكرانيين، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).

وكان الرئيس الأوكرانى المنتخب فلاديمير زيلينسكى، وصف قرار الرئيس الروسى مؤخرا بتسهيل منح الجنسية لمواطنى أوكرانيا، بأنها محاولة لإغراء الشعب الأوكرانى، قائلا "إنه من غير المرجح أن يرغب الكثير من الأوكرانيين فى ذلك".

واقترح "زيلينسكي" منح الجنسية الأوكرانية للمواطنين الروس، ولكل شخص مستعد للقتال من أجل الحرية، على حد تعبيره.

وعلق بوتين على تصريحات زيلينسكى، بالقول: "هل قال ذلك حقا؟ جيد جدا، هذا يدل على أننا سنتفق على الأرجح لأن بيننا صفات مشتركة كثيرة".