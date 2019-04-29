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الإثنين، 29 أبريل 2019 01:21 ص
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بمناسبة شم النسيم.. 13 مستشفى جامعى تابعة لـ"القاهرة" ترفع درجة الطوارئ القصوى

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:00 ص
بمناسبة شم النسيم.. 13 مستشفى جامعى تابعة لـ"القاهرة" ترفع درجة الطوارئ القصوى مستشفى قصر العينى - أرشيفية
وائل ربيعى
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رفعت 13 مستشفى جامعى تابعة لجامعة القاهرة، حالة الطوارئ والتأهب القصوى بداية من اليوم الإثنين، بالتزامن مع أعياد وشم النسيم.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كل أطياف الشعب المصرى بأعياد شم النسيم، مشيرا إلى أن خطة الطوارئ، تشمل رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، الفرنساوى، وطوارئ قصر العينى، وأبو الريش اليابانى والمنيرة، ومركز السموم مع توفير مضادات السموم.


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