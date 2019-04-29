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انهيار جزئى بعقار شرق الإسكندرية بدون إصابات

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:47 م
انهيار جزئى بعقار شرق الإسكندرية بدون إصابات العقار
الاسكندرية جاكلين منير
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وقع اليوم انهيار جزئى بعقار شرق الإسكندرية بدون إصابات، حيث قامت وحدة الإزالة بحى المنتزة شرق الإسكندرية بتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي اليوم الاثنين بالتوجه إلى موقع العقار.
 
وذلك بناء على تعليمات حمدى عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول وبمتابعة المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحى بشأن سقوط أجزاء من عقار بشارع عقل باشا بسيدي بشر قبلي .
 
وتوجهت علي الفور وحدة الإزالة ومهندس النوباتيجي بالمعاينة ووضع حواجز لتأمين سلامة المارة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
 
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