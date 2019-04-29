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المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:21 م
المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة درجات بخارية مخالفة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

كما أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  11 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و 5 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و تم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 


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