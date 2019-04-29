video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المجلس العسكرى السودانى : يطالب المواطنين بعدم الجنوح للتصرفات التى تعبر عن الفوضى

الإثنين، 29 أبريل 2019 06:27 م
المجلس العسكرى السودانى : يطالب المواطنين بعدم الجنوح للتصرفات التى تعبر عن الفوضى متحدث الجيش السودانى
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

قال شمس الدين الكباشى، المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن المجلس اقترح سابقا بأن يكون المجلس السيادي من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين،  وقوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين، كما أن  قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة.

وأضاف الكباشى ، خلال مؤتمر صحفى اليوم ،  أنهم طلبوا من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها، وأن  قوى الحرية والتغيير ،ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس غدا، مضيفا أن المجلس شدد على ضرورة فتح الطرقات حفاظا على مصالح المواطنين، مطالباً المواطنين عدم الجنوح لمثل التصرفات التى تعبر عن الفوضى.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان تعلن استئناف الدراسة بالجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالى

المجلس العسكرى بالسودان يبحث مع وفد أمريكى التطورات والأحداث الأخيرة

متحدث الجيش السودانى

الجيش السودانى

اخبار السودان

قوى التغيير

تظاهرات السودان

المجلس العسكرى السودانى

السودان اليوم




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة