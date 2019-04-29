المجلس العسكرى السودانى : يطالب المواطنين بعدم الجنوح للتصرفات التى تعبر عن الفوضى

كتب عامر مصطفى

قال شمس الدين الكباشى، المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن المجلس اقترح سابقا بأن يكون المجلس السيادي من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين، وقوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين، كما أن قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة.

وأضاف الكباشى ، خلال مؤتمر صحفى اليوم ، أنهم طلبوا من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها، وأن قوى الحرية والتغيير ،ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس غدا، مضيفا أن المجلس شدد على ضرورة فتح الطرقات حفاظا على مصالح المواطنين، مطالباً المواطنين عدم الجنوح لمثل التصرفات التى تعبر عن الفوضى.