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القبض على مشتبه به بعد العثور على 7 جثث فى تنيسى الأمريكية

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:03 ص
القبض على مشتبه به بعد العثور على 7 جثث فى تنيسى الأمريكية الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت السلطات الأحد، إن الشرطة أطلقت النار على مشتبه به فى قتل سبعة أشخاص فى تنيسى وألقت القبض عليه بعد ساعات من المطاردة التى نتجت عن اكتشاف جثث فى منزلين منفصلين.

وقال مكتب تحقيقات تنيسى فى بيان إن مايكل كمينز (25 عاما) يقبع فى السجن بعدما عانى من إصابات غير مميتة خلال اعتقاله مساء السبت.

وبدأ البحث مساء السبت، بعدما تلقت الشرطة اتصالا طارئا عن وجود أربع جثث فى منزل بمقاطعة سمنر على بعد قرابة 40 كيلومترا إلى شمال شرق ناشفيل على الحدود مع كنتاكى. وقال المكتب إنه تم العثور على الجثة الخامسة فى منزل قريب وحصلت الشرطة على معلومات تشير إلى أن كمينز هو المشتبه به الرئيسى فى الحالتين.

وقال المكتب إن المحققين عثروا على جثتين أخريين فى موقع الجريمة الأول يوم الأحد.

وأضاف البيان "يجعل هذا العدد الإجمالى للقتلى سبعة وشخص مصاب فى حالة حرجة. وما زالت الجهود المبذولة للتعرف على الضحايا مستمرة فى الوقت الراهن".

 


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