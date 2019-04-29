"الطاقة الذرية": التطبيق الآمن والسلمى للتكنولوجيا النووية يعد المفتاح لتعزيز التنمية الاقتصادية

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهمية التعاون وتبادل الخبرات الدولية للوصول إلى أفضل الممارسات لتأمين المواد المشعة في عمليات الاستخدام والتخزين، مشيرة إلى أن التطبيق الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية يعد المفتاح لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في أي دولة.

وشددت وكالة الطاقة الذرية - في بيان اليوم،الاثنين، على دورها في دعم الحكومات في جميع أنحاء العالم في جهودها لإدارة المصادر المشعة وتأمينها، لافتة إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا بمشاركة 90 خبيرا نوويا من أكثر من 60 دولة، وتم خلاله بحث التحديات الخاصة المتمثلة في تأمين المصادر المشعة.

وأشار البيان إلى تأكيد أليسيا رودريغيز إي باينا مسئول الأمن النووي بالوكالة، على وجود مصادر مشعة في كل دول العالم خاصة في مجالات الطب والزراعة والعلوم والصناعة، موضحا أن المباحثات الدولية في هذا الشأن تركز على بحث التحديات المشتركة للوصول إلى حلول أكثر أمانا لمشكلة المصادر المشعة.

ونوه البيان إلى ضرورة ضمان الأمن النووي ومنع وقوع حوادث التسرب إلى جانب تعزيز ثقافة الأمن النووي خاصة بين العاملين في المجال الطبي.