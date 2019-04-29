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الإثنين، 29 أبريل 2019 02:44 م
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الشرطة الاتحادية بالعراق تعتقل عصابة تتاجر بالبشر وسط بغداد

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:37 م
الشرطة الاتحادية بالعراق تعتقل عصابة تتاجر بالبشر وسط بغداد الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية بالعراق، اليوم الاثنين، اعتقال عصابة تتاجر بالبشر مكونة من رجل وثلاثة نساء وسط بغداد .

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ألقت قوة من الشرطة الاتحادية القبض على عصابة تتاجر بالبشر وبالجرم المشهود عددهم أربعة متهمين.

وأوضحت القيادة، أن العصابة مكونة من رجل وثلاثة نساء وتم اعتقالهم فى منطقة الجادرية مدينة الأعراس من قبل الفوج الثانى اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية، مؤكدة أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية.

يذكر أن عمليات بغداد تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال عصابات تتاجر بالبشر، فيما تؤكد استمرار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون .

 


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