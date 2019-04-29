السيطرة على حريق أرض زراعية مساحتها نصف فدان بالخانكة

كتب نيفين طه

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم، على حريق بقطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها نصف فدان بقرية سندوة في مركز الخانكة.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف إلهامي، مأمور مركز الخانكة، بتلقيه بلاغا من ياسر الحفناوي، رئيس مركز مدينة الخانكة، بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية بها بوص ومخلفات وهيش.



انتقلت قوات الحماية المدنية، وطلال ربيع، نائب رئيس المدينة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأراضي المجاورة المزروعة بالقمح، حيث خرج الأهالي لمساعدة رجال الإطفاء حتى لا تصل النيران إلى محصول القمح.



وتبين من المعاينة أن الحريق على مساحة نصف فدان تقريبا، ويرجح أن يكون السبب ارتفاع درجات الحرارة أو إلقاء عقب سيجارة على الهيش الموجود به، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.