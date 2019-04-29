السفير الروسى بكوريا الشمالية: بوتين وكيم جمعتهما "كيمياء شخصية" خلال قمتهما الأولى

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قال السفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا اليوم،الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، جمعتهما "كيمياء مشتركة" في القمة الأولى بينهما التي عُقدت في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وأضاف ماتسيجورا - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية "أقدر بشدة ما توصلت إليه القمة، فكانت قمة تاريخية، بدون أي مبالغة"، مُضيفًا "إن هذا كان اللقاء الأول بين زعيمي البلدين، وشعرت خلال الاجتماع أن بينهما كيمياء مشتركة، وهذا ما أعلنت عنه موسكو قُبيل انعقاد القمة، حيث تم التوقع بأن الرئيسين ستجمعهما كيمياء شخصية."

وأشار إلى أن كيم وبوتين اجتمعا لفترة استغرقت 5 ساعات، حيث أجريا محادثات رسمية وغير رسمية..موضحًا أنهما تحدثا بصراحة بشأن العديد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، كما أكد على اقتراب وجهات نظرهما تجاه الكثير من الأمور.