الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة من نظيره الفلسطينى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ،اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس،يطلعه خلالها على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.
قام بتسليم الرسالة ، المبعوث الرئاسي الفلسطيني الخاص شريف علي حسين مشعل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال استقبال الرئيس الموريتاني له ، بالقصر الرئاسي في نواكشوط،حسبما ذكرت الإذاعة الموريتانية.
وقال المبعوث الفلسطيني - في تصريح عقب اللقاء - إن رسالة الرئيس الفلسطيني لنظيره الموريتاتي تتعلق بآخر التطورات داخل فلسطين وحجم الهجمات الصهيونية على المقدسات والأراضي والفلسطنيين، إضافة إلى اطلاعه على نتائج جولات عباس العربية والدولية.
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