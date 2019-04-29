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الإثنين، 29 أبريل 2019 06:54 م
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الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة من نظيره الفلسطينى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية

الإثنين، 29 أبريل 2019 06:06 م
الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة من نظيره الفلسطينى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
أ ش أ
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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ،اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس،يطلعه خلالها على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

 

قام بتسليم الرسالة ، المبعوث الرئاسي الفلسطيني الخاص شريف علي حسين مشعل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال استقبال الرئيس الموريتاني له ، بالقصر الرئاسي في نواكشوط،حسبما ذكرت الإذاعة الموريتانية.

 

وقال المبعوث الفلسطيني - في تصريح عقب اللقاء - إن رسالة الرئيس الفلسطيني لنظيره الموريتاتي تتعلق بآخر التطورات داخل فلسطين وحجم الهجمات الصهيونية على المقدسات والأراضي والفلسطنيين، إضافة إلى اطلاعه على نتائج جولات عباس العربية والدولية.


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