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الجيش الليبى: دحرنا الإرهابيين فى جميع محاور طرابلس ونتجه نحو قلب العاصمة

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:35 م
الجيش الليبى: دحرنا الإرهابيين فى جميع محاور طرابلس ونتجه نحو قلب العاصمة اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة
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أعلن الجيش الوطنى الليبى تقدم قواته على كافة محاور القتال المختلفة فى العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامى للمتحدث العسكرى الليبى فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إن وحدات القوات المسلحة الليبية تحقق تقدما كبيرا فى جميع المحاور، مشيرا إلى ان القوات ستتجه نحو قلب العاصمة طرابلس.

وبدورها أعلنت كتيبة تابع للصاعقة الليبية مقتل قائد مليشيا متشددة من مدينة مصراتة يدعى محمد بعيو والشهير بـ"شريخان"، مؤكدة أن قوات الصاعقة تنفذ عمليات نوعية ضد المليشيات المسلحة من مصراتة وطرابلس.


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