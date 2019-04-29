البنوك الإيطالية تصعد بأسهم أوروبا والضبابية السياسية تهبط بمدريد

(رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بفضل صعود البنوك الإيطالية وبيانات صناعية قوية من الصين بينما تقيم الأسواق احتمال عودة بيدرو سانتشيث الاشتراكى لرئاسة الوزراء فى إسبانيا.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبى بينما صعد المؤشر ميب الإيطالى بعد أن أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادى للدولة ولكن المؤشر الإسبانى تراجع نتيجة الضبابية بشأن تشكيل الحكومة.

وتراجعت أسهم النفط بعد أن طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منظمة أوبك برفع إنتاجها لتخفيف تأثير العقوبات الأمريكية على إيران.

وانتعشت الأسهم الآسيوية الليلة الماضية بعد بيانات قوية للنمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة فى الربع الأول من العام، فيما أظهرت بيانات نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية لأول مرة فى أربعة أشهر.