video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الأمور المستعجلة" تفصل غدا فى الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على "الأطباء"

الإثنين، 29 أبريل 2019 06:00 ص
"الأمور المستعجلة" تفصل غدا فى الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على "الأطباء" محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، غدا الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا.

 وكان المحامى بالنقض صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح أقاما الدعوى رقم 2389 لسنة 2018، وتطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

 واستندت الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوف الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

 وجاء فى نص الدعوى: " المادة 77 من الدستور المصرى وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائى حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على طفل رضيع تنهشه الكلاب داخل صندوق قمامة بالتجمع

اخبار الحوادث

الامور المستعجلة

فرض الحراسة

نقابة الاطباء

مواثيق الشرف




لا تفوتك
ماذا قدم فان دايك قبل التتويج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟.. فيديو

ماذا قدم فان دايك قبل التتويج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟.. فيديو

موقف كوميدى بين الفنانين صلاح السعدنى والراحل نور الشريف.. اعرف ماذا حدث؟

موقف كوميدى بين الفنانين صلاح السعدنى والراحل نور الشريف.. اعرف ماذا حدث؟

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

زكى عابدين: بدء تنفيذ حى السفارات بالعاصمة الإدارية يوليو المقبل.. ننسق مع الخارجية لمنح أراضى للدول الراغبة فى تنفيذ قنصليات لها.. و"الإسكان" توقع اتفاقية مع بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية

زكى عابدين: بدء تنفيذ حى السفارات بالعاصمة الإدارية يوليو المقبل.. ننسق مع الخارجية لمنح أراضى للدول الراغبة فى تنفيذ قنصليات لها.. و"الإسكان" توقع اتفاقية مع بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة