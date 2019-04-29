video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها غدا وذروة الارتفاع الأربعاء والخميس

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:10 م
الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها غدا وذروة الارتفاع الأربعاء والخميس الطقس فى القاهرة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين يشهد انكسار طفيفا ومؤقت فى درجات الحرارة حيث تزال درجات الحرارة أعلى من معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام.
 
وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة توالى ارتفاعها بداية من غدا الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع وتكون ذروة الإرتفاع يومى الأربعاء والخميس .
 
وأكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ينصح المواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس، وارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل، لافتا إلى أنه يمكن تخفيف الملابس فدرجات الحرارة الصغرى أيضا تشهد ارتفاعا حتى نهاية الأسبوع.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأهلى يرصد مليون دولار لضم مهاجم نهضة البركان المغربي

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

الجو

حاله الجو

درجات الحراره

انخفاض درجات الحراره

انخفاض الحراره




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة