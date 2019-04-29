الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها غدا وذروة الارتفاع الأربعاء والخميس

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين يشهد انكسار طفيفا ومؤقت فى درجات الحرارة حيث تزال درجات الحرارة أعلى من معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة توالى ارتفاعها بداية من غدا الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع وتكون ذروة الإرتفاع يومى الأربعاء والخميس .

وأكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ينصح المواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس، وارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل، لافتا إلى أنه يمكن تخفيف الملابس فدرجات الحرارة الصغرى أيضا تشهد ارتفاعا حتى نهاية الأسبوع.