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الإثنين، 29 أبريل 2019 03:51 م
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احباط تسلل 14 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:44 م
احباط تسلل 14 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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تمكنت قوات أمن مطروح، من إحباط تسلل 14 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر ،مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 14 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

 


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