إضراب فى ولاية بوزيد بتونس على خلفية مصرع 12 فلاحا

كتبت – هناء أبو العز

أعلنت ولاية سيدي بوزيد بتونس، اليوم، إضرابًا عامًا احتجاجيَا، دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل، على خلفية الحادثة الأليمة التى وقعت فجر السبت و راح ضحيتها 12 فلاحا وفلاحة و إصابة 20 اخرين.

و دعا الاتحاد، فى بيان له نشرته جريدة "الشروق التونسية" اعتبار اليوم، حدادًا ترحمًا على أرواح الحادثة.

كما دعا الاتحاد، الحكومة إلى حلّ مشاكل التنمية بمثل تلك المناطق وتوفير مواطن عمل بها على غرار المناطق السقوية ومقاومة النقل العشوائي وغير الآمن للنساء.

ويذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد قرّر إثر اجتماع طارئ مساء أمس الاحد، تنفيذ إضراب عام احتجاجي كامل اليوم الاثنين ودعا ، السلط الجهوية بسيدي بوزيد الى اعتبار يوم الاثنين “يوم حداد جهوي” ترحما على ارواح ضحايا الفاجعة المرورية الأليمة .

وقد تعطّلت اليوم الدروس بمختلف المؤسسات التربوية وأغلقت الإدارات العمومية أبوابها على غرار البلديات ومراكز البريد والقباضات المالية والمؤسّسات الصحية ماعدا تلك التي تؤمّن خدمات استعجالية.