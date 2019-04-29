video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إضراب فى ولاية بوزيد بتونس على خلفية مصرع 12 فلاحا

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:21 م
إضراب فى ولاية بوزيد بتونس على خلفية مصرع 12 فلاحا رئيس تونس
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق
 
 
أعلنت  ولاية سيدي بوزيد بتونس، اليوم، إضرابًا عامًا احتجاجيَا، دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل،  على خلفية الحادثة الأليمة التى وقعت فجر السبت و راح ضحيتها 12 فلاحا وفلاحة و إصابة 20 اخرين.
و دعا الاتحاد، فى بيان له نشرته جريدة "الشروق التونسية" اعتبار اليوم،  حدادًا ترحمًا على أرواح الحادثة.
 
كما دعا الاتحاد،  الحكومة إلى حلّ مشاكل التنمية بمثل تلك المناطق وتوفير مواطن عمل بها على غرار المناطق السقوية ومقاومة النقل العشوائي وغير الآمن للنساء.
 ويذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد قرّر إثر اجتماع طارئ مساء أمس الاحد، تنفيذ إضراب عام احتجاجي كامل اليوم الاثنين ودعا ، السلط الجهوية بسيدي بوزيد الى اعتبار يوم الاثنين “يوم حداد جهوي” ترحما على ارواح ضحايا الفاجعة المرورية الأليمة .
 
 وقد تعطّلت اليوم الدروس بمختلف المؤسسات التربوية وأغلقت الإدارات العمومية أبوابها على غرار البلديات ومراكز البريد والقباضات المالية والمؤسّسات الصحية ماعدا تلك التي تؤمّن خدمات استعجالية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية التونسى يؤكد موقف بلاده الداعى للوقف الفورى للاقتتال بليبيا

تونس

ولاية بوزيد

اضراب عام

حادثة بوزيد




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة