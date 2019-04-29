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إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق السويس - الإسماعيلية

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:27 ص
إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق السويس - الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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أصيب 6 اشخاص بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح وكدمات نتيجة حادث تصادم سياراتين على طريق  السويس الإسماعيلية دائرة مركز فايد.
 
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية  إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق السويس الإسماعيلية بابوسلطان دائرة مركز فايد .  
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور. 
 
تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، و 3 آخرين إلى مستشفى فايد المركزى  لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


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