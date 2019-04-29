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إصابة شخص إثر سقوطه من أعلى قطار فى قليوب

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:13 ص
إصابة شخص إثر سقوطه من أعلى قطار فى قليوب اسعاف -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أصيب شاب بإصابات متفرقة بجسده إثر سقوطه من أعلى القطار المتجه من مدينة الإسكندرية إلى القاهرة بدائرة مركز قليوب، وتم نقل المصاب لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

وكان  العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب قد تلقى من عمليات النجدة بلاغا بسقوط شخص من أحد القطارات وإصابته بناحية مزلقان ميت نما – دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز، بالفحص تبين أنه حال سير القطار رقم 27 (القاهرة الإسكندرية) بناحية مزلقان ميت نما – دائرة المركز، سقط منه أحد الركاب ويدعى "أحمد م ف" 20 سنة، ومقيم الدلنجات – بحيرة، مما أدى لحدوث إصابته بكسر بالفك الأيسر وجرح متهتك بالكتف الأيسر وجرح بالجبهة وجرح عميق بالركبة اليمنى والفخذين، وتم نقله لمستشفى ناصر العام، وتحويله لمستشفى القصر العينى ولا يمكن استجوابه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2160 إدارى مركز قليوب لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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