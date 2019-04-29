إسقاط طائرة حوثية بدون طيار حاولت استهداف مجلس النواب اليمنى

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أكد المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى العقيد ركن تركى المالكى أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف مجلس النواب اليمنى فى محافظة حضرموت عبر طائرات بدون طيار وتم التعامل معها وإسقاطها كاملة.

وأضاف المالكى - خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذى عقده فى الرياض اليوم الإثنين، وبثته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "مقاتلات التحالف استهدفت منصات إطلاق الصواريخ الباليستية ومخازن طائرات دون طيار تابعة لميليشيا الحوثى فى محافظة حجة، وكهف لتخزين الطائرات من دون طيار فى صنعاء"، موضحا أن عمليات الاستهداف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين، منوها بأن جهود قوات التحالف مستمرة فى تحييد قدرات الصواريخ الباليستية للحوثيين.



وأكد استمرار تقدم قوات الجيش اليمنى فى محافظة صعدة معقل الميليشيات الإنقلابية، وعلى استمرار قوات التحالف بالعمليات الإنسانية والطبية فى اليمن.

واتهم المالكي، ميليشيات الحوثى ، بممارسة سياسة تفجير منازل المدنيين ومواصلة انتهاك القانون الدولى والإنساني، وتعطل الواردات التجارية بميناء الصليف فى محافظة الحديدة .



وحذر المالكي، من خطر تسرب نفطى فى البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات، موضحا أنه تمت إعادة 100 أسرة إلى قراهم فى وادى "أبو جبارة" بمحافظة صعدة، بعد أن هجروا قسرا من مزارعهم وبيوتهم.