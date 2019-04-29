أمير الكويت يتسلم شهادة تقدير البنك الدولى كرائد للعمل التنموى العالمى

الكويت (أ ش أ)

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان اليوم الاثنين، من نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد فريد بلحاج بن الصادق، شهادة تقدير من مجموعة البنك الدولى، تقديرا لدوره كرائد للعمل التنموى ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمى.

وقال أمير الكويت - فى كلمته خلال اللقاء، بحضور وزير المالية الكويتى الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح - "إننا فى الكويت شعبا وحكومة، ومنذ انضمامنا إلى عضوية البنك الدولى عام 1962، وانطلاقا من إيماننا العميق، بأن أحد أهم متطلبات الاستقرار السياسى والاجتماعى فى أى بلد مجاور أو غير مجاور، هو المشاركة مع الدول المحتاجة فى تقديم العون والمساعدة والتمويل لبرامجها التنموية، للقضاء على الفقر، وإنعاش الفعاليات الاقتصادية، حسب إمكانياتنا المتاحة".

وأضاف أمير الكويت "ولذلك قامت دولة الكويت ومنذ عام 1961، بتأسيس الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، والذى ساهم ومنذ ذلك الوقت، فى تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لأكثر من 120 دولة فى العالم..كما ساهمت دولة الكويت وبكل فاعلية واستمرار فى جميع المؤسسات التنموية الدولية، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولى، والذى تفتخر الكويت بأنها من أكثر الدول تعاونا معها فى الخطط التنموية للدول النامية والأقل نموا".

وأكد استمرار الكويت فى هذا النهج، الذى يؤمن به الشعب الكويتى واعتاد عليه، انطلاقا من الإرث التاريخى للدولة فى مجالات المساعدات الإنسانية، والمساهمة فى مساعدة الدول التى تجتاحها الكوارث الطبيعية والمآسى الإنسانية.

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن تكريم أمير الكويت، يأتى تقديرا لدوره الريادى فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، من خلال المساعدات والمساندات التى تقدمها الكويت، والتى تستفيد منها أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأكد أن الكويت تلعب دورا مهما فى دعم الاستقرار فى منقطة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، من خلال تمويلاتها الإنمائية المباشرة لدول المنطقة، مشيرا إلى مساهماتها فى العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنها مؤسسة التنمية الدولية، التى تعتبر إحدى المؤسسات المهمة فى مجموعة البنك الدولي، والمعنية بتقديم المساعدات لدعم التنمية فى الدول الأكثر فقرا فى العالم.