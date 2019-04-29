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أماكن لقضاء احتفالات الربيع وشم النسيم في أسيوط

الإثنين، 29 أبريل 2019 08:13 ص
أماكن لقضاء احتفالات الربيع وشم النسيم في أسيوط
اسيوط ـ محمود عجمي
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انهت الأجهزة التنفيذية استعداداتها لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، بتجهيز الحدائق والمنتزهات والعبارات النهرية بالمحافظة لاستقبال الأسر والشباب للاحتفال بالعيد .

"اليوم السابع" يقدم أماكن مناسبة لقضاء احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في أسيوط وهي كالتالي:

 

تجهيز حديقة الفردوس لاستقبال المواطنين في العيد (8)
تجهيز حديقة الفردوس لاستقبال المواطنين في العيد 

1-

حديقة الفردوس بأسيوط

تعتبر حديقة الفردوس من أشهر المتنزهات العامة في أسيوط، إذ تحرص الأسر والشباب علي قضاء أوقات الإجازات والمناسبات والأعياد بداخلها، الذي لا يتكلف سوى بضعة جنيهات ثمن تذكرة الدخول؛ كما تتميز  بموقعها  بوسط مدينة أسيوط و إطلالها علي نهر النيل.

 

حديقة ابوتيج (3)
حديقة ابوتيج 

 2-

حديقة الحيوان بأبوتيج

تشهد إقبالا  كبيرا من المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، نظرا لاحتوائها علي بعض الحيوانات بداخلها وموقعها المتوسط بين المراكز المجاورة وهى "صدفا وساحل سليم والبدارى"، وقربها من نهر النيل ما جعلها قبلة للمواطنين فى أوقات الأعياد والمناسبات والإجازات.

 


1
 

3-

الحديقة الدولية

تعتبر من أكبر الحدائق العامة في أسيوط، والتي تم إنشاءها في قرية بني غالب، لخدمة قري مركز أسيوط، وتم تطويرها ورفع كفاءتها لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم .

 

 

5-

مرسي العبارات النهرية بأسيوط

يعتبر مرسي العبارات النهرية قبلة لمواطني أسيوط خلال احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، وقضائهم أوقاتهم علي ضفاف نهر النيل في رحلة تستغرق نصف ساعة .

كما يوجد العديد من النوادي والفنادق العائمة التي تستقبل المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، منها، نادي ضباط القوات المسلحة مركز الفتح ، ونادي ضباط الشرطة مركز الفتح، و نادي العاملين بالإدارة المحلية أمام مبنى الجامعة القديمة، ونادي أعضاء هيئة التدريس أمام مبنى الجامعة القديمة، ونادي المهندسين بمنطقة الوليدية، ونادي أسيوط الرياضي  بمنطقة الوليدية، و مرسى أسيوط السياحي شارع الثورة كورنيش النيل، ومرسى حورس السياحى شارع الثورة أمام المعهد الدينى الأزهرى.

 


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حديقة الفردوس

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