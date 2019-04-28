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يا باغى الخير أقبل.. 77 ألف جنيه تنقذ ربة منزل من السجن

الأحد، 28 أبريل 2019 08:00 ص
يا باغى الخير أقبل.. 77 ألف جنيه تنقذ ربة منزل من السجن غارمات يطلق سراحهن ـ صورة أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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ربة منزل تعيش وخمسة من أبنائها فى شقة بالإيجار داخل مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف يعمل زوجها عامل نظافة براتب شهرى 500 جنيه.

عندما وصلت اثنين من بناتها الثلاثة لسن الزواج اتجهت لبعض تجار الأدوات المنزلية لشراء مستلزمات الفتاتين وتجهيزهما  إلا أنها تعثرت فى السداد وأصبحت مهددة بالحبس للمرة الثانية. 

هدى سلطان عبد الحسيب 45 سنة من مدينة ببا  أم لخمسة من الأولاد ثلاث بنات تزوج اثنين منهم وشابين أحدهما يقضى خدمة العسكرية والثانى يعمل باليومية مع أحد بائعى السندوتشات.

روت السيدة هدى قصتها قائلة: "جهزت اثنين من بناتى وزوجتهما ولدى البنت الصغرى مخطوبة وأحاول تجهيزها إلا إننى فشلت فى ذلك رغم قرب موعد الزفاف ".

وتتابع الأم "كنت اعمل فى بيع بعض الخضروات وكان يساعدنى فى مصاريف المنزل ابنى الأكبر إلا أنه التحق لتأدية الخدمة العسكرية بالإضافة إلى راتب زوجى الذى يعمل عامل نظافة 500 جنيه".

وتضيف ربة المنزل أنها اتجهت لتجهيز بنتيها من خلال بعض تجار الأدوات المنزلية والسلع الكهربائية بمدينتى ببا وسمسطا. 

وتتابع الأم "كنت منتظمة فى السداد إلا أننى تعثرت لزيادة المصاريف وارتفاع إيجار الشقة التى أقطنها إلى 600 جنيه وسفر ابنى الأكبر .

وتقول الأم حاولت التفاوض مع التجار على الانتظار لحين تقنين أوضاعى إلا أنهم قاموا بمقاضاتى وحصلوا على أحكام متابعة "تم تنفيذ أحد الأحكام وتم حبسى فى سجن محافظة المنيا لمدة شهرين وقمت بتدبير المبلغ من خلال أصحاب الخير وخرجت من السجن.

وتضيف السيدة "بقية التجار حصلوا على أحكام قضائية لتعثرى فى السداد حيث بلغت كمية الديون 77 ألف جنيه وأصبحت مهددة بالسجن فى اى لحظة.

وتتابع السيدة: "لا أمتلك ما يكفينا من مصاريف الإيجار والطعام وابنتى الصغيرة اقترب زفافها ولم اشتر لها أى شىء على الرغم من اقتراب موعد زفافها.

وتقول الأم لا أمتلك أى شىء لبيعه سوى بيع كليتى فهى التى امتلكلها وتطالب أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتها حتى لا تتعرض للحبس وخاصة أن أصحاب الديون حصلوا على أحكام قضائية عليه.

للتواصل مع الحالة 01110235573

 

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