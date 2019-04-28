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الأحد، 28 أبريل 2019 11:41 م
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ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية اليابانى مجالات الشراكة الاستراتيجية

الأحد، 28 أبريل 2019 10:41 م
ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية اليابانى مجالات الشراكة الاستراتيجية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى
الرياض أ ش أ
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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى الرياض اليوم الأحد مع وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، سبل دعم العلاقات السعودية اليابانية، ومجالات الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بقمة مجموعة العشرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تناول أيضا المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

 


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