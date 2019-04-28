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وفاة 3 عمال من الـ6 المصابين بحالات تسمم بسبب وجبة فاسدة بأكتوبر

الأحد، 28 أبريل 2019 11:32 ص
وفاة 3 عمال من الـ6 المصابين بحالات تسمم بسبب وجبة فاسدة بأكتوبر جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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فارق 3 عمال أصيبوا بحالة تسمم الحياة بعد نقلهم للمستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر، جراء تناولهم وجبة فاسدة، وصرحت النيابة بتشريح جثامين الضحايا وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم.
 
 
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بتسمم 6 أشخاص داخل شقتهم السكنية بالحى الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة حول الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته، بعد تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة العامة التى تولت  التحقيق.
 
 
 
 

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