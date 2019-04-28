هيئة الجودة تعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل حصولها على الاعتراف الدولى

كتب محمود طه حسين

تعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل حصول هيئة جودة التعليم والاعتماد بمصر على الاعتراف الدولى من المجلس العالمى لاعتماد التعليم الطبى(WFME) كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية.

وقالت الهيئة: سيتم توضيح أثر ذلك على الاعتراف العالمى بخريجى كليات الطب المعتمدة كلياتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر وتأثير هذا الاعتراف على إعادة ترتيب مصر عالميا في التعليم.

ويناقش المؤتمر الصحفى تفاصيل الإعلان عن مؤتمر الهيئة، والذى سوف يعقد فى شهر يونيو المقبل، والذى سوف يشارك به كبار مجالس الاعتماد العالمية وهيئات جودة التعليم والاعتماد بمختلف دول العالم.