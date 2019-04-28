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موجز أخبار 6.. المالية تحصل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء

الأحد، 28 أبريل 2019 06:00 م
موجز أخبار 6.. المالية تحصل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها:  أعلنت وزارة المالية الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا.
 
الدكتور محمد معيط وزير المالية
 
أعلنت وزارة المالية الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا.
 
 
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القاهرة قادماً من الصين بعد مشاركته فى قمة بكين لمبادرة "الحزام والطريق".
 
 
الرئيس السيسى
 
ينشر "اليوم السابع " فيديو عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للصين، قبل توجهه إلى المطار عائدا إلى أرض الوطن.
 
 
أعلنت وزارة العدل عن كشوف المقبولين والمستبعدين ومواعيد الاختبار للمتقدمين من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقل من جهات عملهم الأصلية ودرجاتهم المالية من شاغلي المستوى الوظيفى الثالث - تخصص قانون - وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء على النقل بالدرجات المالية.
 
المضبوطات
 
ضربات أمنية موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية، لمافيا تجارة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر، قبل احتفالات شم النسيم، حيث تمكنت شرطة التموين من ضبط أكثر من 126 طن أسماك مجمدة ومملحة ومُدخنة غير صالحة للاستهلاك من بينها 96 طن أسماك مدخنة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية.
 
 
 
وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.
 
 
الشرطة البريطانية
 
أعلنت أجهزة الاستخبارات البريطانية تلقيها معلومات بشأن مخططات لتنظيم "داعش"، بهدف تنفيذ هجمات فى بريطانيا وأوروبا عبر ما يعرف باسم "خلايا التماسيح".
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين شم النسيم،  طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا.
 
عامر حسين
 
حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، 15 مايو المقبل موعداً لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى.
 
 
 
أعلنت مديريات أمن بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، انشقاقها عن صفوف الكتائب الأمنية الموالية لحكومة "الوفاق"، ودعمها لعمليات الجيش؛ لتحرير طرابلس من الجماعات المسلحة.
 
أعراض تسمم
 
مع تناول المصريين للأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة أو من أماكن غير معتمدة تحدث حالات تسمم يطلق عليها التسمم الممبارى ما قد يعرض حياة المصاب للوفاة.
 
 
قال المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحطات الرئيسية والفرعية بمترو الأنفاق لاستقبال الزيادات المتوقعة لجمهور الركاب فى أعياد شم النسيم.
 

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